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Ассоциация дизайнеров КБР планирует начать работу в январе 2020 года

Организация объединит 29 дизайнеров разных направлений

НАЛЬЧИК, 14 января. /ТАСС/. Ассоциация дизайнеров Кабардино-Балкарской Республики (КБР) подала документы на регистрацию и планирует начать свою работу в январе текущего года. Об этом ТАСС во вторник рассказал президент организации Станислав Лихацкий.

"В ноябре прошлого года мы подали документы на регистрацию. Рассчитываем, что в ближайшие дни наша ассоциация будет зарегистрирована и мы официально начнем свою работу. Наша ассоциация объединит 29 дизайнеров", - сказал собеседник агентства.

В первую очередь, по его словам, задачей ассоциации стает обмен опытом, взаимопомощь, поднятие статуса профессии дизайнер. "Еще одной важной задачей ассоциации станет активное участие в благоустройстве КБР, а также в городских мероприятиях. Мы также хотим открывать новые таланты среди молодежи, освещая для них всевозможные пространства, поля деятельности, проводить мастер-классы, изучать и применять новейшие технологии, при этом не отходя от традиционных ценностей", - сказал Лихацкий.

Идея создания ассоциации, по его словам, возникла еще весной 2019 года. "В республике появилось очень много интересных идей, которые можно воплотить только с теми, кто этим болеет, по одиночке это гораздо сложнее. Пришло осознание того, что есть люди, которые идут с тобой в одном направлении и понимают друг друга. Ассоциация дизайнеров даст силы и вдохновение уже работающим дизайнерам, откроет новые возможности для молодых специалистов", - добавил собеседник агентства.

Как пояснила ТАСС заместитель президента организации Олеся Мизаушева, ассоциация объединит дизайнеров во многих направлениях. "Это и дизайнеры интерьеров, и ландшафтные дизайнеры, а также архитектурные, графические и флористические дизайнеры из Нальчика и Баксана", - рассказала Мизаушева.

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РоссияСКФОКабардино-Балкария
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