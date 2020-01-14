В Псковской области запустили онлайн-приложение, сокращающее время записи в офисы МФЦ

ПСКОВ, 14 января. /ТАСС/. Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области (МФЦ) запустил мобильное приложение "Мои документы онлайн", которое существенно сокращает время, затрачиваемое гражданами, чтобы записаться на прием в офисы регионального МФЦ. Если раньше на оформление электронных талонов через специальный сайт у граждан уходило около 7 минут, то теперь это время не превышает 1 минуты, сообщила во вторник ТАСС директор МФЦ области Екатерина Ершова.

"Это приложение может скачать любой житель Псковской области и забронировать талон в любой из отделов многофункционального центра, расположенных по всей территории области. Если раньше на оформление электронных талонов через специальный сайт у граждан уходило в среднем около семи минут, то теперь это время не превышает одной минуты", - сказала собеседница агентства.

По данным пресс-службы администрации Псковской области, через мобильное приложение граждане могут забронировать талон в любой из отделов многофункционального центра, расположенных по всей территории области.

"Ранее забронировать талон можно было только на официальном сайте МФЦ. Важно, что программа устанавливает время приема специалистом вне зависимости от человеческого фактора: это значит, что человек пришел и ему не нужно выяснять, кто последний и сколько человек в очереди. Гражданин автоматически 100% в указанное время попадет к специалисту, то есть мы существенно сокращаем время ожидания", - уточнила Ершова.

Приложение "Мои документы онлайн" доступно для телефонов на платформах iOS и Android. "В конце октября губернатор Михаил Ведерников на встрече с руководством МФЦ поручил вывести учреждение на новый уровень оказания услуг. В ноябре 2019 года на 10 часов была увеличена продолжительность рабочей недели центрального офиса регионального МФЦ в Пскове. Затем были открыты новые офисы для обслуживания населения, а также расширен перечень предоставляемых услуг", - отмечается в сообщении пресс-службы администрации региона.