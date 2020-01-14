Комитет Думы поддержал законопроект, упрощающий въезд иностранцев для работы в ДФО

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками на заседании во вторник дал положительное заключение на подготовленный Минвостокразвития законопроект, который позволит упростить въезд иностранцев для работы на Дальнем Востоке.

Минвостокразвития предлагает выдавать иностранцам, которые будут работать у резидентов специальных инвестрежимов на Дальнем Востоке, многократные визы сроком до трех лет. Сейчас обыкновенные рабочие визы выдаются на срок не более года, исключение - высококвалифицированные специалисты и сотрудники представительств иностранных компаний в России, которые могут получить визу на три года.

"Наше заключение положительное. В любом случае [проект] не ухудшает, а улучшает [ситуацию] <...> Тогда принимаем это заключение, давайте его [выносить] на пленарное заседание", - сказал глава комитета Леонид Калашников на заседании.

Согласно подготовленному законопроекту, визу сроком до трех лет смогут получить иностранные граждане, которые заключат трудовой договор с резидентом территории опережающего развития (ТОР) или свободного порта Владивосток (СПВ) - одного из дальневосточных режимов со специальными условиями для инвесторов. Кроме того, министерство предлагает разрешить оформление многократных виз для представителей компаний, которые заключили инвестиционное соглашение с резидентом ТОР или СПВ либо ведут переговоры об этом.

Замглавы Минвостокразвития Павел Волков в ходе заседания отметил, что ведомство не ожидает напряжения на рынке труда после ввода этой меры. Он пояснил, что сейчас резиденты ТОР и СПВ могут привлекать иностранную рабочую силу без учета квот, однако иностранцы занимают только 1,3 тыс. рабочих мест из 34 тыс., созданных в преференциальных режимах. "Нужно предусмотреть практику - если эти риски возникнут, мы вернемся к этому вопросу", - добавил Калашников.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития, Свободный порт Владивосток, которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.