ИД "Момент истины" просит суд запретить Караулову использовать товарный знак организации

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Издательский дом (ИД) "Момент истины" просит Тверской суд Москвы запретить журналисту Андрею Караулову использовать товарный знак организации. Об этом ТАСС сообщил адвокат Федор Трусов, представляющий интересы истца.

"Мы просим Тверской суд запретить Караулову Андрею Викторовичу использование товарного знака "Момент истины" и сходные с ним до степени смешения обозначения в сети Интернет, в частности, на его личной странице в социальной сети Facebook и в видеоматериалах на официальной странице в YouTube. Размещая товарный знак на своей странице, Караулов вводит широкий круг лиц в заблуждение о своей принадлежности к указанной передаче и опубликованным материалам на канале, в нарушение прав правообладателя товарного знака и закона", - сказал юрист.

По его словам, истец также просит суд обязать Караулова удалить изображения товарного знака на его личной странице в социальной сети и в видеоматериалах на его странице в YouTube. "Редакция "Момент истины" самостоятельна и платит за все, включая расходы с 2009 года, и когда Караулову предложили пополам разделить расходы и войти в состав учредителей СМИ - он отказался", - отметил адвокат.

Как следует из исковых требований, журналист Караулов разместил товарный знак, принадлежащий издательскому дому, в качестве обложки на своей личной странице в Facebook, добавив надпись: "Официальная страница журналиста Андрея Караулова". При этом Трусов уточнил, что товарный знак "Момент истины" был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 9 июня 2016 года.

Первый штраф за фейковые новости

15 октября судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района Москвы назначил первые в России административные штрафы по статье КоАП о фейковых новостях. Суд признал организацию "Момент истины" виновной по ч. 9 ст. 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") и назначил ей административный штраф в размере 200 тыс. рублей без конфискации предмета правонарушений. Также суд назначил административный штраф в размере 60 тыс.рублей главному редактору издания Евгению Гнеушеву.

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе на YouTube видеоролики сетевого издания [о подготовке в России майдана] и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики.

18 марта прошлого года президент России подписал закон, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей. Он дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены также штрафы за распространение фейковых новостей.