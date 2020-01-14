Представители России вышли в финал международного конкурса кондитерского искусства

ПАРИЖ, 14 января. /ТАСС/. Российские кондитеры прошли в финал международного конкурса Coupe du Monde de la Patisserie 2020, заняв третье место в ходе европейского этапа, который состоялся в Париже. Об этом сообщают организаторы конкурса.

"Бронзовая медаль досталась команде России", - заявила пресс-служба конкурса. "Золото" и "cеребро" выиграли Швейцария и Швеция, соответственно. Победители получили чек на €3 тыс. и право на участие в мировом финале, который пройдет во французском Лионе в 2021 году. Соревновавшиеся в первый день конкурса кондитеры из Украины, которым в соперники досталась команда Швеции, заняли четвертое место.

Российская команда в составе Андрея Канакина, Владислава Панченко и Константина Романова выступала во второй день конкурса, 13 января. Ее соперниками стали представители Швейцарии. За пять часов участники должны были приготовить три фруктовых торта-мороженых, 10 небольших десертов, в которых обязательно должен присутствовать экстракт медоносного растения, и скульптуру из карамели или шоколада.

В первой дисциплине швейцарские мастера предложили жюри торт под названием "Полет" - связь с авиацией подчеркивал "пропеллер" в центре каждого кусочка, отрезанного от основного цилиндра в оранжевой глазури. Россияне ответили оригинальной композицией "Флора", где торт в зеленой глазури был подан на постаменте с декоративным мхом. Россияне представили шоколадные десерты с медоносными растениями под названием "Мелодия", а швейцарцы - Boeing-2020. При создании скульптур команды также придерживались заранее избранных тем авиации и дикой природы.

Конкурс Coupe du Monde de la Pâtisserie был организован в 1989 году известным французским кондитером Габриэлем Пайассоном. За 30 лет существования это состязание стало главным событием в мировой кондитерской индустрии. Критериями оценки работы участников являются не только вкусовые качества их изделий, а также внешний вид и подача.