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В Мурманской области выделят свыше 60 млн рублей на оплату услуг ЖКХ "детям войны"

В этом году денежную выплату в размере 1,5 тыс. рублей предоставят свыше 3 тыс. жителей региона

ТАСС, 14 января. Жители Мурманской области, родившиеся в годы Великой Отечественной войны или не достигшие совершеннолетия к началу военных действий, будут ежемесячно получать 1,5 тыс. рублей на оплату услуг ЖКХ и квартиры. В бюджете региона на эти цели выделены 60,1 млн рублей, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на официальном сайте областного правительства.

"С 1 января 2020 года детям Великой Отечественной войны устанавливаются меры социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Размер выплаты составит 1 тыс. 500 рублей. Ее предоставление будет осуществляться за счет средств областного бюджета. В 2020 году ежемесячную выплату планируется предоставить 3 тыс. 362 северянам на общую сумму 60 млн 516 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Закон о социальной поддержке "детей войны", автором которого стал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, принят депутатами думы региона в декабре 2019 года. Согласно документу, льготой смогут воспользоваться проживающие на территории области граждане, родившиеся в период с 23 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года, то есть все жители региона, которым к моменту начала Великой Отечественной войны не исполнилось 18 лет. Еще одним условием станет отсутствие долгов за квартплату и коммунальные услуги.

Как пояснили ТАСС в правительстве Мурманской области, люди, подходящие под категорию "дети войны", ранее не могли претендовать ни на какие льготы в регионе и получали тысячу рублей ко Дню рождения Мурманской области. Решение выделить средства на социальную поддержку пожилых людей принято после многочисленных обращений жителей региона.

Теги
РоссияМурманская областьЧибис, Андрей Владимирович
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