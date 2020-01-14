Число опознанных пассажиров сбитого ВС Ирана самолета достигло 100

ТЕГЕРАН, 14 января. /ТАСС/. Число опознанных пассажиров потерпевшего крушение в Тегеране украинского самолета достигло 100 человек. Об этом заявил глава столичной уголовной прокуратуры Мохаммад Шахреяри.

"Самоотверженными усилиями наших коллег, судмедэкспертов число опознанных погибших в результате крушения украинского самолета достигло 100 человек", - цитирует его агентство ISNA. Шахреяри добавил, что "на сегодняшний день тела 30 [пассажиров] были доставлены их семьям".

По его словам, "работа по опознанию остальных погибших продолжается и должна быть завершена к концу недели".

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек.