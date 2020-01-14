РЖД предлагают выделить нападение на проводников поезда в отдельную статью УК РФ

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. "Российские железные дороги" предложили выделить нападение на персонал железнодорожного транспорта в отдельную статью уголовного кодекса РФ. Штраф может составить до 200 тыс. рублей, следует из презентации заместителя генерального директора холдинга Дмитрия Пегова, представленной на заседании комитета Государственной думы по транспорту и строительству.

"Учитывая, что пассажиры находятся в замкнутом пространстве внутри транспортного средства, опасность для пассажиров и рейсовых управляющих выше по сравнению с опасностью, которой подвергаются граждане в результате хулиганских действий, совершенных в других общественных местах", - отметил Пегов.

За применение насилия, не опасного для жизни или здоровья персонала, предлагается предусмотреть штраф до 200 тыс. рублей либо принудительные работы до двух лет. За применение насилия, опасного для жизни или здоровья персонала, РЖД предлагают предусмотреть наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей, либо принудительных работ до пяти лет. Инициатива связана с ростом количества случаев нападения на персонал на 27% в 2019 году, до 98.