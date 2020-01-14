Орловские власти отремонтируют дорогу для девочки с ДЦП, которая ездит в школу на санях

ОРЕЛ, 14 января. /ТАСС/. Власти Орловской области приняли решение отремонтировать дорогу для первоклассницы из Должанского района с диагнозом детский церебральный паралич (ДЦП), которая вынуждена добираться около трех километров до школы на санях, в которые запряжена лошадь, или мотоблоке, к которому прикреплена телега. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе правительства региона.

Орловская телерадиокомпания "Истоки" накануне показала сюжет о Кристине из деревни Первые Вышние Замарайки Должанского района. От дома до школы около трех километров, это расстояние девочка с родителями ежедневно преодолевает осенью на мотоблоке, а зимой - на лошади, которая запряжена в сани. А все потому, что дорога не соответствует ГОСТу, а значит, нельзя пустить школьный автобус.

"Сотрудники департамента образования совместно с отделом образования Должанского района встречались с семьей. Принято решение доделать дорогу и продлить школьный маршрут", - сказал собеседник агентства.

Матери ребенка предложили и другие способы решения проблемы. Но от обучения девочки на дому она отказалась из-за того, что ребенок нуждается в социализации, и нет возможности оборудовать отдельное место для обучения. Переезжать в Долгое семья не захотела по личным причинам, уточнили в пресс-службе правительства Орловской области. Ребенок ходит и проявляет интерес к обучению, поэтому губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил до 16 января разработать дорожную карту по решению проблемы.