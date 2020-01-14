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Единороссы просят Минздрав разъяснить порядок высокотехнологичной медпомощи пожилым

Ранее Минздрав внес изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", согласно которым из документа исключается ВМП

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Единороссы обратились в Минздрав РФ с просьбой разъяснить положения обновленного приказа о порядке оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пациентам пожилого и старческого возраста. Об этом сообщил сопредседатель правозащитного центра партии, депутат Госдумы Михаил Старшинов.

Ранее министерство внесло изменения в порядок оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия", согласно которым из документа исключается ВМП. При этом, как пояснили в министерстве, это не значит, что людям пожилого и старческого возраста данная услуга станет недоступна, так как ВМП предусматривается другим приказом Минздрава.

"В СМИ появилась информация, что Минздравом был издан приказ (Приказ №1067н от 20 декабря 2019 года), который вносит изменения в порядок оказания медпомощи пожилым людям. Его положения фактически исключают оказание им ВМП, оставляя только медико-санитарную, специализированную, за исключением высокотехнологичной, и паллиативную. Минздрав опроверг эту информацию, но она продолжает широко обсуждаться", - сказал Старшинов.

По его словам, в партии понимают узкоспециализированный характер документа. "Но "Единая Россия" предлагает Минздраву внести в документ дополнения с разъяснениями, каким образом каждый гражданин старше 60 лет сможет получить ВМП", - пояснил парламентарий.

"Возможно, при необходимости, министерство направит свои рекомендации в регионы, чтобы ни один пожилой не остался без высокотехнологичной медпомощи. "Единая Россия" будет держать на контроле этот вопрос", - заключил Старшинов.

Теги
РоссияСтаршинов, Михаил Евгеньевич
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