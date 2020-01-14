Суд Петербурга заменил реальный срок на условный участнику стычки с омоновцем на футболе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Городской суд Санкт-Петербурга заменил реальное лишение свободы в колонии-поселении на условный срок футбольному болельщику Артуру Данилову, осужденному за участие в стычке с омоновцем на футбольном матче между "Зенитом" и "Краснодаром", состоявшемся летом прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Приговор изменен с одного года и восьми месяцев колонии-поселения на два года лишения свободы условно", - сказали в пресс-службе.

Данилова приговорили к заключению в колонии-поселении в ноябре 2019 года. Суд признал его виновным по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и установил, что Данилов во время стычки ударил сотрудника Росгвардии ногой. Сам осужденный вину не признал и рассказал на суде, что шел мимо места стычки по своим делам и "неожиданно для себя оказался в эпицентре событий".

Матч Российской премьер-лиги "Зенит" - "Краснодар" (1:1) состоялся в начале августа прошлого года в Санкт-Петербурге. В перерыве игры произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов, видео инцидента появилось в социальных сетях. Всего после стычки к административной ответственности привлекли 17 человек. Еще несколько болельщиков осуждены по уголовным статьям: один получил год колонии-поселения и еще двое оштрафованы.