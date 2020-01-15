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Новый год и Рождество - 2020

Мандарины и оливье. Что заказывали пользователи "Яндекс.Лавки" перед Новым годом

Также вырос спрос на крабовые палочки, сырные тарелки и тарталетки
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

Мандарины чаще прочих продуктов встречались в заказах пользователей "Яндекс.Лавки" в предновогодние дни (30-31 декабря). Об этом рассказали в пресс-службе компании. 

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На втором месте по частоте присутствия в чеках - свежий хлеб, на третьем - "Кока-Кола". В категории готовых блюд первое место занял оливе, на втором - сельдь под шубой, а на третьем - мимоза.

В "Яндекс.Лавке" также проанализировали, на какие продукты вырос спрос в предновогодние дни. Данные за 30-31 декабря сравнивались с информацией за 28-29 декабря (последние выходные перед Новым годом). Как отметили в компании, в эти дни заказы не отличались от заказов в любые другие выходные в течение года. Так, в три раза чаще обычного в "Яндекс.Лавке" заказывали крабовые палочки, сырные тарелки и тарталетки. А в два раза чаще пользователи покупали такие продукты и напитки, как тоник, майонез, оливки и маслины, хрен, икра.

Во время новогодних каникул (1-8 января) самыми популярными продуктами в заказах стали вода, молоко, яйца, а также "Доширак" с говядиной и "Доширак" с курицей - спрос на лапшу быстрого приготовления вырос в 1,5 раза. Среди готовых блюд первое место заняли сырники. Отмечается, что в три раза вырос спрос на безалкогольное пиво, в 1,7 раза - на мороженное.

Теги
РоссияНовый год и Рождество - 2020
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