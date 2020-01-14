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В Волгоградской области завершилось расследование дела о краже данных клиентов Сбербанка

По данным следствия, фигурант дела в октябре 2019 года скопировал реестр должников Сбербанка, содержащий личные данные клиентов и разместил на одном из интернет-форумов объявление о продаже этих сведений

ТАСС, 14 января. Полиция в Волгоградской области завершила расследование уголовного дела в отношении работника коллекторского агентства, который скопировал данные должников Сбербанка и разместил в интернете объявление об их продаже. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудники МВД России при содействии службы безопасности ПАО "Сбербанк" задержали фигуранта в ходе спецоперации.

"Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Волгоградской области завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 26-летнего работника коллекторского агентства", - сказала Волк.

Она пояснила, что, по данным следствия, фигурант по должности имел доступ к специальным программам, с помощью которых контролируются электронные документы, содержащие банковскую тайну. В октябре 2019 года он скопировал реестр должников Сбербанка, содержащий личные данные клиентов, а затем разместил на одном из интернет-форумов объявление о продаже этих сведений.

"Мужчина изобличен в хищении персональных данных клиентов нескольких финансово-кредитных организаций, в том числе ПАО "Сбербанк", и ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 183 УК РФ (незаконное разглашение сведений, составляющих банковскую тайну)", - добавила Волк.

Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, заключила официальный представитель МВД.

Теги
РоссияВолгоградская область
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