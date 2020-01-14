Минкомсвязь в 2020 году четыре раза проведет учения по обеспечению устойчивости Рунета

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ в течение 2020 года четыре раза проведет учения по обеспечению устойчивой работы Рунета. Первые тесты пройдут 20 марта, говорится в приказе, опубликованном на сайте министерства.

На 20 марта назначена отработка возможностей блокировки трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и TLS. Предполагается, что применение криптографических протоколов для передачи данных DNS (например, при обращении к какому-либо сайту) позволит затруднить перехват трафика.

Летом, 20 июня, министерство планирует отработать противодействие угрозам устойчивости Рунета при неисправности одного из фрагментов сети связи, а также при внешних дестабилизирующих воздействиях природного и техногенного характера.

Следующее тестирование планируется 20 сентября - тогда участники будут отрабатывать противодействия атакам с использованием уязвимостей узкополосных сетей "интернета вещей". Последние учения запланировано на 20 декабря, в их рамках будут протестировать возможности противодействия атакам с использованием уязвимостей протокола BGP, который используется для прокладки маршрутов передачи данных между автономными сегментами сети.

Контроль за исполнением приказа возложен на замглавы Минкомсвязи Алексея Соколова.

Последние на данный момент учения по обеспечению устойчивой работы Рунета Минкомсвязь провела 23 декабря 2019 года. Тогда были исследованы риски и уязвимости устройств "интернета вещей", в том числе используемых на объектах критической информационной инфраструктуры, например в энергетике. Эти учения были проведены в рамках закона о надежном Рунете, вступившего в силу 1 ноября прошлого года. Закон предполагает, что подобные тестирования должны проводиться не реже раза в год.