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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020

Трансляция послания президента будет организована на Эльбрусе на высоте 3780 м

Послание главы государства Федеральному собранию будет оглашено 15 января

НАЛЬЧИК, 14 января. /ТАСС/. Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию пройдет на склоне горы Эльбрус на станции "Гара-Баши" на высоте 3780 м. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе компании "Курорт Эльбрус".

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"Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию будет транслироваться 15 января на рекордной высоте, 3847 м над уровнем моря. Экран установлен около станции канатной дороги "Гара-Баши", самой высокогорной посадочной станции в Европе, откуда начинаются горнолыжные трассы Эльбруса", - сообщили в пресс-службе.

В этом году оглашение послания президента Федеральному собранию состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж". Послание президента РФ Федеральному собранию - это регулярное, как правило, ежегодное выступление главы государства, зафиксированное в Конституции РФ как его обязанность. В нем президент обозначает основные направления развития страны и ставит соответствующие задачи для правительства и парламента, обычно содержание документа до момента оглашения не раскрывается.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2020
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