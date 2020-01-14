В Новгородской области 13 педагогов станут первыми участниками проекта "Земский учитель"

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Первыми участниками программы "Земский учитель" в Новгородской области в 2020 году станут 13 педагогов, говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона во вторник. С помощью программы местные власти намерены привлечь в область дефицитных специалистов, среди которых учителя иностранного языка и начальных классов, в некоторых районах педагогам вместе с выплатой готовы предоставить служебное жилье.

"В регионе стартовал прием заявок на участие в программе "Земский учитель". В рамках программы в Новгородской области открыты 30 вакансий. Прием заявок на участие в программе продлится до середины апреля, а с 1 по 15 мая будут определены 13 победителей", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства Новгородской области, регион испытывает дефицит в преподавателях английского языка, математики, педагогах начальных классов. С помощью программы "Земский учитель" местные власти надеются привлечь этих специалистов. "Некоторые районы области могут предоставить участникам программы служебное жилье", - сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе пояснили, что "Земский учитель" - мера социальной поддержки для учителей, прибывших на работу в сельскую местность. Они могут получить единовременную выплату в размере 1 млн рублей. В программе смогут принять участие педагоги в возрасте до 55 лет, имеющие среднее профессиональное образование или высшее.

Запустить программу "Земский учитель" для педагогов, переезжающих на работу в села и малые города, предложил президент РФ Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию. Планируется, что участие в ней примут 4,4 тыс. учителей: в 2020 году единовременные выплаты получат 1,8 тыс. учителей, в 2021 году - 1,3 тыс., в 2022 году - 1,3 тыс. специалистов.