Правительство Латвии ужесточило условия аккредитации журналистов

РИГА, 14 января. /ТАСС/. Правительство Латвии во вторник на заседании ужесточило условия аккредитации журналистов. Новые правила предусматривают, что в аккредитации будет отказано или же документ будет аннулирован в случае, если представитель средства массовой информации был замечен в распространении дезинформации, идей фашизма и коммунизма или же создает угрозу независимости республики.

Как сообщает местное агентство LETA со ссылкой на новый порядок, журналисту может быть отказано в выдаче аккредитации или же уже выданная может быть аннулирована по нескольким причинам. "Если констатированы грубые нарушения норм профессиональной этики, есть угроза государственной безопасности или констатировано, что СМИ или его представитель призывает выступить против независимости Латвии, распространяет предложения о насильственном свержении государственного устройства Латвии, провозглашает открыто идеологию нацизма, фашизма или коммунизма или ведет деятельность, направленную на разжигание национальной, этнической, расовой, религиозной вражды", - гласят правила.

Кроме того, аккредитацию можно будет приостановить или аннулировать, если представитель СМИ будет использовать ее в целях, не связанных с деятельностью СМИ, если будет констатировано, что он обвиняется в преступном деянии, связанном с его профессиональной деятельностью, или же представляет угрозу для безопасности должностных лиц или посетителей госучреждений.

Новые правила были разработаны Государственной канцелярией и согласованы с Латвийской ассоциацией журналистов. Как отмечают их авторы, они необходимы для снижения риска того, что СМИ и их представители будут использовать журналистские права и свободы вопреки их целям. Новый порядок будет распространяться на все местные и зарубежные СМИ. Отказ в аккредитации можно будет оспорить в порядке, предусмотренном административно-процессуальным законом.