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Принятый Киевом закон о высшем образовании не помешает признавать украинские дипломы в РФ

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подписал закон, отменяющий выдачу государственных дипломов о высшем образовании

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Принятый на Украине закон об отмене выдачи вузами дипломов государственного образца никак не повлияет на практику признания дипломов украинских университетов в России. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий выдачу государственных дипломов о высшем образовании, 13 января. Теперь вузы страны будут выдавать документы собственного образца.

"Принятие закона относительно совершенствования образовательной деятельности в сфере высшего образования Украины не повлечет каких-либо изменений в практике признания образования на основании действующего соглашения (имеется в виду межправительственное соглашение о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях - прим. ТАСС) и не потребует введения каких-либо ответных мер с российской стороны", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Как пояснили в Минобрнауки, вузы Украины имеют право выдавать документы об образовании на бланках собственного образца с 2015 года, причем такие дипломы подпадают под действие межправительственного соглашения, если соответствуют утвержденной форме. Если документ не соответствует установленным требованиям, его признают с помощью специальной процедуры.

Теги
УкраинаРоссияЗеленский, Владимир Александрович
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