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В Карелии к 1 июля создадут музей первобытных наскальных рисунков

Власти республики планируют развить туристическую инфраструктуру региона: построить гостевые дома, организовать экотропы

ПЕТРОЗАВОДСК, 14 января. /ТАСС/. Музей "Петроглифы Карелии" появится в республике, объединив два крупнейших в регионе скопления древних наскальных рисунков на Белом море и Онежском озере. Новое учреждение появится в регионе к 1 июля 2020 года, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства культуры Карелии.

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, другая группа расположена по берегу Онежского озера, в том числе на мысе Бесов Нос, на территории Пудожского района и насчитывает более 1,2 тыс. изображений.

"Предполагается, что у музея будет два подразделения - в Пудожском и Беломорском районах. Само учреждение будет создано на базе музея "Беломорские петроглифы" к 1 июля", - сказала собеседница агентства.

В задачи музея войдет сохранение древней наскальной живописи в естественной среде, обеспечение безопасности при круглогодичной возможности доступа к рисункам. Над территорией скал, где находятся изображения первобытных людей, должны появится защитные павильоны, входные зоны для посетителей. В планах властей - развитие туристической инфраструктуры: строительство гостевых домов, организация экотроп. На сегодняшний день начало этой работе положено только в Беломорском районе.

"Сейчас там продолжается строительство защитного павильона над комплексом петроглифов в Залавруге, работы должны быть завершены нынешним летом. Вторым объектом музея станут скопления Онежских петроглифов на территории "Муромского" заказника в Пудожском районе", - отметил у себя на странице "ВКонтакте" глава Карелии Артур Парфенчиков, добавив, что в перспективе к группе Петроглифов на Онежском озере должны вести водные маршруты. Для этого в прибрежной зоне урочища Бесов Нос необходимо строительство причала, способного принимать большие пассажирские суда.

Создание музея петроглифов также необходимо для включения наскальной живописи в Карелии в список всемирного наследия ЮНЕСКО, работа над досье для которого продолжается в регионе. Согласно правилам международной организации, власти республики должны представить план управления и развития будущим объектом.

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