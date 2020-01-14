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В Железноводске в марте пройдет молодежный фестиваль уличной культуры

В мероприятии примут участие более 300 человек со всего Юга России

ПЯТИГОРСК, 14 января. /ТАСС/. Молодежный фестиваль уличной культуры пройдет в марте в Железноводске, он соберет более 300 участников. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На фестиваль в марте приедут более 300 участников со всего Юга России. Это будут в основном студенты", - сказал собеседник агентства.

Участников ждут мастер-классы и тренинги по воркауту, стритболу, слеклайну, хип-хопу и паркуру. "Каждое направление будет представлять собой площадку с мастер-классами для студентов и школьников. Среди профессионалов будут проходить соревнования, а для жителей будут организованы показательные выступления", - сообщили в пресс-службе.

Мероприятие пройдет в новом общественном пространстве "Комсомольская прочна", где на территории в 4 га построили самую большую в Кавказских Минеральных Водах воркаут-площадку и первый в курортном секторе памп-трек.

Фестиваль состоится под эгидой молодежного движения "Оффбитс" при поддержке управления по молодежной политике правительства Ставропольского края и администрации Железноводска.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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