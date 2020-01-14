Власти считают, что огласка в суде данных девочки из центра "Мать и дитя" нарушит ее права

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Судебный процесс по делу пятилетней девочки, несколько лет проживающей в перинатальном центре "Мать и дитя", не может проходить в открытом режиме, так как это может привести к разглашению конфиденциальной информации о ребенке, что является нарушением ее прав и противоречит закону. Такое мнение во вторник высказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты населения.

"14 января 2020 года состоялось досудебное заседание с участием специалистов органов опеки и представителей семьи. Во время беседы органы опеки и попечительства ходатайствовали о рассмотрении дела в закрытом режиме. Это было сделано для того, чтобы защитить права и законные интересы ребенка. В связи с тем, что в судебном процессе, среди прочего, обсуждается состояние здоровья несовершеннолетней девочки, упоминаются ее медицинские диагнозы, разглашение такой информации может повлечь нарушение прав и законных интересов ребенка", - сказали в пресс-службе.

В департаменте отметили, что ранее органы опеки уже подавали иск на ограничение родительских прав. "Опека будет продолжать действовать исключительно в интересах ребенка. Подчеркиваем, что даже в случае удовлетворения иска у родителей есть возможность восстановить свои родительские права и забрать девочку домой. Департамент внимательно следит за ситуацией и заинтересован в защите и соблюдении прав девочки", - добавил собеседник агентства.

Родившаяся в 2014 году в клинике "Мать и дитя" на Севастопольском проспекте в Москве девочка после выписки снова была возвращена матерью в отделение патологии новорожденных этой клиники. Ребенок находится в медучреждении в течение пяти лет. Как сообщили в пресс-службе медцентра, здоровью девочки ничего в настоящее время не угрожает. Как следует из базы данных суда, к родителям ребенка ранее подавались иски об ограничении родительских прав, но они были отклонены.

Адвокат матери ребенка Ольга Лукманова сообщала ТАСС, что Пресненский суд Москвы 28 января рассмотрит по существу иск органов опеки об ограничении прав родителей девочки. При этом, по ее словам, "органы опеки настаивают на закрытом заседании", ссылаясь на то, что "договор между родителями и клиникой расторгнут, однако он действует".