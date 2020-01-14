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Захарова назвала фейком сообщения о наличии у ее семьи гражданства США

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что у нее не было и вида на жительство в другой стране
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла сообщения о наличии у ее семьи американского гражданства. Об этом она написала во вторник на своей странице в Facebook.

"В сети появился фейк, в котором "сообщается", что у меня и у членов моей семьи может быть гражданство США, а дочка даже там родилась. Ни у меня, ни у моей семьи, включая мужа, дочь, родителей, родителей родителей, нет и не было зарубежного гражданства. Никогда. Никакого", - прокомментировала она сообщения в интернете о наличии у нее и ее дочери иностранного гражданства.

Захарова подчеркнула, что у нее не было и вида на жительство в другой стране. Кроме того, собственностью за пределами России ее семья также не владеет. "Дочка родилась в Москве, в роддоме городской больницы", - добавила она.

Теги
СШАРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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