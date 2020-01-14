В Совфеде поддержали идею о запрете продажи пиротехники детям

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поддерживает необходимость установления законодательного запрета на продажу фейерверков и петард несовершеннолетним и усиления мер контроля за качеством такой продукции. Об этом заявил журналистам глава комитета Андрей Клишас.

Выступая во вторник на пленарном заседании Госдумы, вице-спикер палаты, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил ужесточить правила реализации петард и фейерверков, отметив, что новогодние праздники традиционно приносят новости о пострадавших, чаще всего детях, от свободно продающейся пиротехники. По словам политика, никто никакой ответственности за эти происшествия не несет.

"Учитывая, что данный вопрос касается обеспечения безопасности и сохранения здоровья граждан, наш комитет всецело поддерживает целесообразность предлагаемого направления работы по закреплению в регулирующем законодательстве запрета на продажу пиротехнических изделий указанным лицам и усилению мер контроля за качеством реализуемой продукции указанного сегмента", - сказал Клишас.

Он пояснил, что в настоящее время, согласно действующей редакции Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП), "административная ответственность устанавливается по вопросам, имеющим федеральное значение", в том числе за нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. "При этом необходимо отметить, что нормы кодекса не являются нормами материального права и не могут вводить запрет на продажу пиротехнических изделий. Таким образом, для того чтобы имелось основание для установления административной ответственности за продажу пиротехнических изделий, необходимо, чтобы указанный запрет был установлен иным федеральным законом или нормативным правовым актом", - добавил сенатор.

Он напомнил, что отдельные нормы, касающиеся розничной продажи пиротехнических изделий, содержатся в ряде нормативных правовых актов, например в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", в требованиях пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденных постановлением правительства РФ. В частности, пунктом 11 этих требований реализация пиротехнических изделий запрещается лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение).

"Однако необходимо отметить, что даже в 16 лет подросток не может обеспечить необходимую безопасность себе и окружающим при использовании салютов и фейерверков, что и подтверждают ленты новостных агентств и ленты социальных сетей. Неправильная эксплуатация пиротехнических изделий способна причинить серьезный ущерб здоровью человека или стать причиной пожара", - подчеркнул Клишас.