В Саратове произошли перебои водоснабжения в домах более 11 тыс. жителей

САРАТОВ, 14 января. /ТАСС/. Авария на водосетях в Саратове стала причиной перебоев водоснабжения в домах более 11 тыс. жителей и на нескольких социальных объектах во вторник. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона.

"В связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе в зону понижения давления холодного водоснабжения вошли 57 жилых домов частного сектора и 39 жилых домов разной этажности с населением 11109 человек, из них детей - 1684" - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

Уточняется, что работы по восстановления водоснабжения уже ведутся.