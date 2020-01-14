В Дагестане для строительства первой ледовой арены выделили около 6 га

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. В Дагестане выделили земельный участок для строительства первой ледовой арены, его площадь составляет около 6 га, сообщил министр по земельным и имущественным отношениям Дагестана Агарагим Кагиргаджиев во вторник на пресс-конференции в Махачкале.

20 марта 2019 года глава Дагестана Владимир Васильев в ходе ежегодного послания парламенту республики сообщил, что руководство региона планирует построить современную ледовую арену в Махачкале для развития хоккея с шайбой.

"Земельный участок выделен, почти 6 гектаров, там планируется строительство ледового дворца", - сказал Кагиргаджиев. Он уточнил, что участок расположен на территории бывшего ипподрома между Махачкалой и Каспийском.

"Я считаю, что хоккей для Дагестана, для дагестанцев, - очень хороший, мужественный вид спорта. Мне кажется, что это очень будет полезно", - сказал министр.

В апреле 2019 года по итогам встречи председателя правительства Дагестана Артема Здунова с делегацией хоккейной команды "Ак Барс" (Казань) во главе с трехкратным чемпионом мира, единственным пятикратным обладателем Кубка Гагарина Данисом Зариповым, сообщалось, что правительство региона прорабатывает вопрос строительства первой в республике ледовой арены, рассматриваются варианты месторасположения спортивного объекта.

Как сообщили тогда ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства Дагестана, на встрече был представлен предварительный проект ледовой арены, которая будет состоять из двух катков и трибун. Отмечалось, что стадион будет использоваться не только в спортивных целях хоккеистами и фигуристами, но и для проведения масштабных культурно-массовых мероприятий и для сборов представителей зимних видов спорта. Ледовая арена, по словам Здунова, может стать не только "объектом спорта, но и хорошим объектом туристической привлекательности Дагестана".