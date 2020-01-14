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Британский коронер заинтересовался использованием антидота при отравлении "Новичком"

Ранее в СМИ появилась информация о том, что экстренные службы в 2018 году использовали новое средство против отравлений нервно-паралитическими веществами в отношении лишь одного из двух пострадавших в Эймсбери

ЛОНДОН, 14 января. /ТАСС/. Британский коронер Дэвид Ридли займется расследованием публикаций СМИ о том, что экстренные службы в 2018 году использовали новое средство против отравлений нервно-паралитическими веществами в отношении лишь одного из двух британских граждан, пострадавших в Эймсбери. Об этом сообщило во вторник агентство Press Association.

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Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули 30 июня 2018 года были госпитализированы в городке Эймсбери в критическом состоянии. 8 июля стало известно, что Стерджес скончалась в больнице. Роули 20 июля выписали, однако после этого он попадал в больницу еще раз - с менингитом. ОЗХО 4 сентября сообщила в своем докладе, что Стерджес скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого в марте 2018 года пострадали бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия.

По версии британского следствия, это было боевое нервно-паралитическое вещество семейства "Новичок", нанесенное 4 марта на ручку двери дома Скрипаля. Летом прошлого года газета "Гардиан" выступила с утверждением, что Роули после отравления ввели средство, которое до этого никогда не использовали в Великобритании, однако его спутница была лишена подобной помощи.

По словам Ридли, во время изучения дела "он не был в курсе, что в случае отравления "Новичком" вообще применяется антидот". Однако после того, как адвокат скончавшейся женщины обратил на это внимание, коронер направил запрос контртеррористической полиции "собрать свидетельства по поводу того, в чем заключалось различие в медицинской помощи, оказанной Роули и Стерджес". Ридли также интересует, могло ли это привести к тому, что Стерджес скончалась, а Роули выжил.

Интерес к Петрову и Боширову

Сразу после отравления Скрипалей Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. 5 сентября 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй (2016-2019) проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ. Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.

Тем временем Ридли сообщил о том, что включил Петрова и Боширова в разряд лиц, которые могут быть связаны с отравлением в Эймсбери. "Изучив все показания, я включил "Петрова и Боширова" в категорию "заинтересованные лица" на том основании, что их действия или бездействие могли привести к смерти Стерджес или способствовать ей", - сказал коронер. Он сообщил, что в рамках следствия он намерен выяснить, "до какой степени они (Петров и Боширов) были вовлечены в доставку "Новичка" в Солсбери" и что произошло в период между его предполагаемым использованием в марте 2018 года в Солсбери и новым появлением в июне 2018 года в соседнем Эймсбери.

Коронер добавил, что во время расследования он может вынести заключение, позволяют ли собранные свидетельства говорить о том, что смерть Стерджес подпадает под определение "убийство". Коронер привлекается для выяснения обстоятельств смертей, которые произошли внезапно или носили подозрительный характер. Если в рамках такого расследования будет установлено, что обстоятельства смерти носили криминальный характер, дело передается в суд.

Дата начала коронерского расследования на сообщается.

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Великобритания
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