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Российские моряки почтили память союзников по антигитлеровской коалиции в Бразилии

Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тыс. человек воевал в Италии в 1944-1945 годах, погибли 467 военных
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© Андрей Улинкин/ТАСС

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 14 января. /ТАСС/. Российские моряки, зашедшие на прошлой неделе в Рио-де-Жанейро, почтили память бразильских союзников по антигитлеровской коалиции. Венок к подножию Национального монумента павшим во Второй мировой войне возложили во вторник заместитель начальника Управления навигации и океанографии Минобороны РФ и капитан первого ранга Олег Осипов и генеральный консул России в Рио-де-Жанейро Владимир Токмаков.

Российского офицера с главой дипмиссии встречал на красной дорожке директор монумента-музея, полковник Франц Роммель. "Для нас большая честь принимать здесь военных из России. Нам известно о колоссальных жертвах, понесенных вашей страной в годы войны", - сказал он, предваряя знакомство моряков с мемориалом, где покоится прах 465 участников Бразильского экспедиционного корпуса, не вернувшихся с полей сражений.

"В России знают, что такое война, и ценят вклад Бразилии в победу", - отметил Осипов в завершении встречи, обменявшись с Роммелем памятными подарками. "На нашем судне есть музей, в экспозиции которого [миниатюрная копия монумента] займет достойное место", - пообещал офицер.

Океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский" в пятницу зашло в порт бразильского Рио-де-Жанейро на пути к берегам Антарктиды. Совместная кругосветная экспедиция Минобороны РФ и Русского географического общества посвящена 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым и частично повторяет их маршрут. Судно отходит к берегам ледяного континента во вторник.

Бразильский экспедиционный корпус в составе более 25 тыс. человек воевал в Италии в 1944-1945 годах. За это время Бразилия потеряла 467 военнослужащих.

Кроме того, за годы войны более 1,4 тыс. бразильских моряков - преимущественно гражданских - погибли в результате того, что их корабли были потоплены немецкими и итальянскими подводными лодками. В 1962 году останки бразильских военных перевезли из Италии и торжественно перезахоронили на территории мемориала, расположенного на набережной Фламенгу в южной части Рио-де-Жанейро.

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БразилияРоссия
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