В Саратове устранили аварию, вызвавшую перебои водоснабжения в домах более 11 тыс. жителей

САРАТОВ, 14 января. /ТАСС/. Коммунальные службы ликвидировали аварию на водопроводных сетях в Саратове, которая во вторник стала причиной перебоев водоснабжения в домах с более чем 11 тыс. жителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Концессия водоснабжения Саратова".

По данным ГУ МЧС по региону, во вторник в связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе в зону понижения давления холодного водоснабжения вошли 57 жилых домов частного сектора и 39 жилых домов разной этажности с населением 11 тыс. 109 человек, из них 1684 - дети.

"Работы завершены, водоснабжение восстановлено", - сказал собеседник агентства.