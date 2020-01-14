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В Саратове устранили аварию, вызвавшую перебои водоснабжения в домах более 11 тыс. жителей

Коммунальные службы города восстановили водоснабжение в жилых домах

САРАТОВ, 14 января. /ТАСС/. Коммунальные службы ликвидировали аварию на водопроводных сетях в Саратове, которая во вторник стала причиной перебоев водоснабжения в домах с более чем 11 тыс. жителей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Концессия водоснабжения Саратова".

По данным ГУ МЧС по региону, во вторник в связи с аварийно-ремонтными работами на водоводе в зону понижения давления холодного водоснабжения вошли 57 жилых домов частного сектора и 39 жилых домов разной этажности с населением 11 тыс. 109 человек, из них 1684 - дети.

"Работы завершены, водоснабжение восстановлено", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияСаратовская область
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