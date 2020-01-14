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Напавшего с топором на офис в Петербурге освободили в суде из-за отбытия наказания

Назначенный судом год заключения в колонии-поселении Александр Скрипкин отбыл, находясь в СИЗО

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Житель Санкт-Петербурга Александр Скрипкин, который летом прошлого года напал с топором на офис финансовой конторы и пытался зарубить его сотрудников, приговорен судом к году заключения в колонии-поселении и сразу освобожден, так как уже отбыл наказание в СИЗО. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

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"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год в колонии-поселении. Освобожден по отбытию в зале суда", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 30 июля 2019 года в бизнес-центре на площади Конституции. По данным полиции, мужчина, недовольный качеством оказанных ему услуг, напал с топором на сотрудников организации. Скрипкин был задержан, потерпевшим оказана медпомощь. Задержанный стал фигурантом уголовного дела о покушении на убийство (ст. 30, ст. 105 УК РФ).

Как установлено на суде, Скрипкин был клиентом финансовой организации и лишился средств из-за ее сотрудников. В состоянии аффекта мужчина напал с топором на трех менеджеров: одного из них он ударил топором по голове, двум другим удары нанес по телу.

Вину на суде Скрипкин признал. Как уточнили в пресс-службе, уголовное дело в отношении него было переквалифицировано на покушение на убийство в состоянии аффекта (ст. 30, ст. 107 УК РФ). "Потерпевшие на строгом наказании не настаивали. Сообщили суду, что претензий к Скрипкину не имеют и никакой вред им не причинен", - отметили в пресс-службе.

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