"Известия": России угрожает штамм вируса птичьего гриппа H5N8

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Роспотребнадзор сообщил о высокой вероятности заражения птиц юго-западных регионов России вирусом птичьего гриппа А(H5N8), переносчиками которого также могут стать свиньи. При этом заражения этим вирусом человека не зарегистрировано, пишет в среду газета "Известия" со ссылкой на комментарий ведомства.

"Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов РФ, однако не следует исключать возможность вспышек в большинстве регионов европейской части России. Возможно инфицирование свиней", - рассказали изданию в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что в мире не было зарегистрировано ни одного случая заражения человека вирусом гриппа A(H5N8), а потому риск пандемии для него считается очень низким.

Также в Роспотребнадзоре сказали изданию, что информация о генетических особенностях A(H5N8), вызвавшего вспышки в Польше, Венгрии и Словакии, пока недоступна, и делать окончательные выводы о свойствах вирусов преждевременно.

В конце декабря вспышка высокопатогенного гриппа птиц A(H5N8) была зафиксирована на ферме в Люблинском воеводстве на северо-востоке Польши. Также штамм этого вируса был обнаружен в начале января в Словакии и Венгрии. Роспотребнадзор рекомендовал находящимся в Польше российским туристам избегать контакта с птицами и внимательнее относиться к покупкам мяса и яиц в связи со вспышкой птичьего гриппа в этой стране. Власти Чехии 8 января сообщили о введении ветеринарного контроля за всеми видами домашней птицы, которые в последнее время были ввезены в республику из Польши.