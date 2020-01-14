Telegraph: отец Меган Маркл готов свидетельствовать против нее в суде

ЛОНДОН, 15 января. /ТАСС/. Отец Меган Маркл, супруги британского принца Гарри, готов свидетельствовать в суде против своей дочери по делу о предполагаемой незаконной публикации таблоидом Mail On Sunday ее личного письма. Об этом сообщила во вторник газета The Daily Telegraph, которая получила доступ к материалам защиты таблоида, представленным в Высоком суде Лондона.

В октябре 2019 года Меган Маркл подала в суд на Mail On Sunday, опубликовавший личное письмо, которое она отправила своему отцу Томасу. Герцогиня Сассекская обвинила газету в недобросовестном использовании личной информации и нарушении британского закона об авторском праве. Публикация письма стала очередным витком давно тянущегося скандала вокруг отношений герцогини с отцом, не присутствовавшим на ее свадьбе, которая состоялась 19 мая 2018 года. В пятистраничном послании отцу Маркл просит его прекратить лгать в попытке заработать деньги на сенсационных заявлениях.

"Ради правды и справедливости"

По данным The Daily Telegraph, защита Mail On Sunday строится на показаниях Томаса Маркла. В статье приводятся выдержки из 44-страничного документа, из которых следует, что публикация письма "была необходимой ради правды, справедливости и репутации господина Маркла, а также для того, чтобы публика не была введена в заблуждение". Также указывается на то, что отец был оставлен на произвол судьбы, что никто лично не сообщил ему о свадьбе и не поинтересовался по поводу его самочувствия после проведенной незадолго перед церемонией бракосочетания операции на сердце.

Томас Маркл также опровергает утверждения дочери, что она сама платила за свое высшее образование. В опубликованных The Daily Telegraph выдержках позиции защиты говорится о том, что отец Меган поддерживал ее в детстве и юности, оплачивал ей колледж, а когда дочь покинула Северо-Западный университет, "продолжал погашать ее кредиты на обучение даже после того, как она получила хорошо оплачиваемую роль в сериале "Форс-мажоры". Защита отца также утверждает, что он не говорил со своей дочерью с августа 2018 года.

Публикация о предстоящих судебных разбирательствах сделана в тот момент, когда центральное место в британских СМИ занимает решение принца Гарри и его супруги отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость.