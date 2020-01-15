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Ученые: хорошая кормовая база позволила белухам из "китовой тюрьмы" остаться в Приморье

Животные не стали мигрировать в другие районы Тихого океана
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Белухи, содержавшиеся до ноября прошлого года в "китовой тюрьме" и выпущенные в акватории Приморского края, не стали мигрировать в другие районы Тихого океана и смогли найти себе корм у приморских берегов. Об этом ТАСС рассказал и. о. заведующего лабораторией морских млекопитающих Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Павел Гущеров.

Ученые продолжают наблюдать за поведением животных, выпущенных как в Приморье, так и в Охотском море. Как сообщалось в начале января, уже началась миграция косаток из Шантарского района Охотского моря к южным широтам. Одна особь уже преодолела 1800 км и сейчас находится южнее острова Хоккайдо.

"По данным спутникового мониторинга, белухи, выпущенные в бухте Успения Приморского края в ноябре 2019 года, в настоящее время широко распространились в прибрежных водах южного и северного Приморья. Главная причина - хорошая кормовая база. И это было одним из основных факторов в подготовке рекомендаций ученых по выпуску животных в этом районе. То обстоятельство, что часть белух, уйдя после выпуска на север, в конце декабря вернулась на юг, указывает, что кормовые условия в местах их нынешнего обитания лучше, чем в северном Приморье, Татарском проливе или в Сахалинском заливе", - рассказал ученый.

Он отметил, что осенне-зимние миграции белух из Сахалинского залива в воды Приморья были известны и раньше, и ученые предполагают, что выпущенные животные пробудут в этом районе до наступления весны.

"Останутся ли белухи в водах Приморья летом - вопрос открытый. Существующих научных знаний в России и в мире недостаточно, чтобы прогнозировать перемещение этих животных. Однако мы рассчитываем, что с началом летнего прогрева прибрежных вод в Приморье белухи начнут мигрировать на север, к Татарскому проливу и в Сахалинский залив. Этому должно способствовать и сезонное изменение в распределении кормовой базы, весенние миграции рыб", - считает Гущеров.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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