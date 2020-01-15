{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ВЦИОМ узнал, сколько россияне потратили на празднование Нового года

Средний уровень расходов составил 14,4 тыс. рублей, свидетельствуют итоги опроса
Описание
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Россияне на празднование Нового года в среднем потратили 14,4 тыс. рублей, из которых расходы на подарки родным и близким составили около 5,5 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Что касается расходов на празднование Нового года, то в этом году россияне потратили в среднем 14 446 рублей - на 4% больше, чем траты в прошлом году (13 870 рублей). Из этой суммы на новогодний стол потратили в среднем 4 708 рублей, а на подарки друзьям и близким - чуть больше (5 505 рублей)", - говорится в материалах опроса. Еще 4,2 тыс. рублей ушли на развлечения.

В ходе опроса выяснилось, что чаще всего россияне в качестве подарка получали конфеты, напитки и деликатесы (27%), каждый четвертый - парфюмерию и косметику, а каждый пятый остался без подарка.

Большинство россиян (76%) встретили 2020 год дома, 9% - в гостях и 8% не отмечали этот праздник. Опрос показал, что большинство россиян (73%) удовлетворены новогодними каникулами, несмотря на то, что большинство опрошенных (32%) провели их дома. Треть опрошенных (30%) ходили в эти дни в гости, примерно столько же (28%) гуляли на природе.

Теги
РоссияОпросы общественного мненияНовый год и Рождество - 2020
Реклама на ТАСС
Материнский капитал
Действие регионального материнского капитала в Забайкалье продлили до 2022 года
Размер регионального материнского капитала с 1 января составляет 139,9 тыс. рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС