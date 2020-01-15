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Материнский капитал

Действие регионального материнского капитала в Забайкалье продлили до 2022 года

Размер регионального материнского капитала с 1 января составляет 139,9 тыс. рублей
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

ЧИТА, 15 января. /ТАСС/. Действие регионального материнского капитала, который стал доступен для жителей Забайкальского края после его вхождения в Дальневосточный федеральный округ (ДФО) в конце 2018 года, продлили до 2022 года, сообщила пресс-служба губернатора.

"В 2020 году забайкальским семьям при рождении (усыновлении) второго ребенка так же, как и в 2019 году, будет предоставляться региональный материнский капитал. Действие программы продлено до 2022 года. Соответствующее постановление принято правительством Забайкальского края. Также продлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка", - говорится в сообщении.

Размер регионального материнского капитала с 1 января составляет 139,9 тыс. рублей, единовременной выплаты при рождении первого ребенка - 25,6 тыс. рублей. Власти прогнозируют, что в 2020 году региональный материнский капитал получат около 2,8 тыс. жителей Забайкалья, а в последующие два года - еще свыше 5 тыс. человек. На поддержку рождаемости из федерального и регионального бюджетов в 2020 году предусмотрено 530 млн рублей, такая же сумма запланирована в 2021 и 2022 годах.

Региональный материнский капитал получают семьи, дети в которых родились после 31 декабря 2018 года.

Теги
РоссияМатеринский капиталЗабайкальский крайДальний Восток
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