В двух районах Магаданской области объявлено штормовое предупреждение

ТАСС, 15 января. Спасатели Магаданской области объявили экстренное предупреждение на территории Ольского и Северо-Эвенского районов региона в связи с прогнозируемой непогодой. Об этом сообщается в пресс-релизе Пожарно-спасательного центра Колымы.

"Вероятность возникновения чрезвычайной ситуации в Ольском и Северо-Эвенском городских округах, связанной с повреждением линий электропередачи и линий связи, нарушениями в работе всех видов транспорта и дорожно-коммунальных служб, образованием снежных заносов на дорогах, скоплением автотранспорта на перевалах, возникновением дорожно-транспортных аварий, нарушением автомобильного сообщения, возможной деформацией и обрушением слабоукрепленных конструкций, а также обрушением снежных козырьков и сосулек, травматизмом и гибелью людей. Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря", - говорится в сообщении.

По информации управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Магаданской области, в Ольском и Северо-Эвенском районах ожидаются снег, метель, северо-восточный ветер со скоростью до 20 м/с.