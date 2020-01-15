Во Владивостоке стартовал региональный полуфинал конкурса "Лидеры России"

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Владивосток в среду открыл серию региональных полуфиналов конкурса управленцев "Лидеры России", особенностью которого в этом году стали три профессиональных направления, посвященных науке, технологиям и здравоохранению. В следующем году список этих направлений может быть расширен, сообщил журналистам генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

"Сегодня начинаются первые очные испытания. <...> Участников ждут два очень напряженных дня, будет очень много оценочных процедур, разных конкурсов, испытаний, решение разнообразных управленческих задач, и в итоге 30 лучших окажутся в финале, который пройдет уже весной. <...> Из основных изменений, которые произошли в этом году, наверное, стоит отметить появление профессиональных треков. <...> Это эксперимент, мы посмотрим, как он пройдет, и, возможно, что в следующем году появятся новые направления", - сообщил Комиссаров.

Он рассказал, что три новых направления посвящены науке и образованию, финансам и технологиям, а также здравоохранению. Участники специализированных треков должны обладать не только общеуправленческими способностями, но и профессиональными качествами в той области, которую они выбрали. Организаторы ожидают, что смогут подобрать не только универсальных управленцев, но и людей, которые смогут работать в конкретных сферах.

Никита Анисимов, ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который стал местом проведения конкурса во Владивостоке, отметил, что выделение таких направлений естественно. "Конкурс очень масштабный и, конечно, нужно учитывать специфику людей и их склонность к работе в том или ином направлении. Акцент государства на научно-технологическое развитие - это вполне естественный тренд XXI века. Сейчас государства конкурируют в научно-технологической сфере, и мы как университет, как институт развития высоких технологий здесь, на Дальнем Востоке, хотим сказать, что развитие человеческого капитала - это, наверное, одна из самых сложных технологий, которые можно представить", - сказал журналистам Анисимов.

По словам вице-губернатора Приморья Антона Волошко, в правительстве региона уже работают три участника предыдущих этапов конкурса "Лидеры России", и власти рассчитывают, что их число увеличится.

Это уже третий конкурс "Лидеры России", прием заявок на участие в нем начался 4 октября 2019 года. Всего было получено более 233 тыс. заявок, в очные полуфиналы вышли более 3,3 тыс. человек. Региональные полуфиналы пройдут в январе-феврале 2020 года во Владивостоке (ДФО), а также в Новосибирске (СФО), Екатеринбурге (УФО), Пятигорске (СКФО), Ростове-на-Дону (ЮФО), Санкт-Петербурге (СЗФО), Москве (ЦФО) и впервые в Казани (ПФО). Полуфиналы трех специализаций конкурса пройдут в Москве в марте, а суперфинал - в Сочи в конце марта.

Конкурс "Лидеры России"

Организаторы сообщили, что по итогам прошлых лет конкурсанты выражали желание больше пообщаться друг с другом и наладить деловые и дружеские контакты. Поэтому на дальневосточном полуфинале впервые будет опробован новый формат, который поможет им и познакомиться.

Всего в полуфиналы приглашены 3 399 участников, в суперфинал выйдут только 300 конкурсантов. Все они получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Победителями конкурса станут 100 участников, наставниками которых выступят ведущие управленцы страны.

Конкурс "Лидеры России" является флагманским проектом платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.