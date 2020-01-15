В Японии министр-мужчина впервые возьмет отпуск по уходу за ребенком

ТОКИО, 15 января. /ТАСС/. Сын экс-премьера Японии Дзюнъитиро Коидзуми - Синдзиро Коидзуми, возглавляющий министерство охраны окружающей среды, станет первым в стране министром-мужчиной, который возьмет отпуск по уходу за ребенком. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

Коидзуми вместе со своей женой Кристель Такигавой ждут рождения первенца в ближайшие недели. После этого министр в течение трех месяцев планирует взять в общей сложности две недели отпуска. При этом главным образом речь идет о коротких рабочих днях и удаленной работе. Таким образом, он намерен минимизировать возможное негативное влияние на руководство ведомством.

20 января в Японии начинается очередная сессия парламента, что в значительной степени прибавит работы чиновникам. В Министерстве охраны окружающей среды Японии в связи с этим готовятся проводить совещания в формате видеоконференций в случае необходимости срочно решить какой-либо вопрос во время отсутствия Коидзуми на своем рабочем месте и в парламенте.

В прошлом году Коидзуми уже заявлял о своем желании уйти в отпуск по уходу за ребенком, что вызвало бурную критику со стороны оппозиции и других политиков. После этого он смягчил свои слова и сказал, что лишь раздумывает о такой возможности. Однако, в конечном итоге его изначальная позиция не поменялась.

Обычно в Японии мужчины не берут подобные отпуска, хотя это и разрешено законодательством. Коидзуми, в частности, упрекали в отсутствии чувства ответственности на посту министра. Тот, в свою очередь, заявлял о намерении таким образом привлечь внимание к социальным проблемам.

38-летний Синдзиро Коидзуми в прошлом году вошел в состав правительства Японии. Он пользуется широкой общественной поддержкой и стабильно занимает высокие позиции в различных опросах. В рейтингах политиков, которых население считает подходящими для должности премьер-министра, он неоднократно опережал нынешнего главу правительства Синдзо Абэ. Огромное внимание японцев также привлекла прошлогодняя помолвка Коидзуми с телезвездой Кристель Такигавой - наполовину француженкой, наполовину японкой, о чем сам политик объявил непосредственно в офисе Абэ.