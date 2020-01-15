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Субсидируемый авиарейс впервые связал Читу и Братск

Прямые рейсы осуществляются по средам и субботам

ЧИТА, 15 января. /ТАСС/. Авиакомпания NordStar впервые начала полеты по субсидируемому маршруту между Читой и Братском, сообщила пресс-служба Министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.

"Авиакомпания приступила к выполнению регулярных субсидируемых авиарейсов по маршруту Чита - Братск - Чита. Полеты выполняются два раза в неделю на турбовинтовых воздушных судах ATR 42-500 вместимостью 46 кресел", - говорится в сообщении.

Прямые рейсы осуществляются по средам и субботам. Длительность полета составляет около 2,5 часов. Из аэропорта Братска в Читу вылет производится в 12:35 местного времени (07:35 мск), обратный вылет из Читы - в 16:20 местного времени (10:20 мск).

Ранее полеты между Читой и Братском выполнялись без привлечения федерального субсидирования, но в 2020 году направление вошло в перечень субсидированных маршрутов. Специальный тариф предоставляется всем авиапассажирам. Как уточнили ТАСС в пресс-службе министерстве, стоимость билетов составляет от 1,8 тыс. рублей и варьируется в зависимости от дня вылета.

В этом году в перечень субсидируемых авиамаршрутов вошли пять региональных рейсов из Читы. Они связывают город с Благовещенском, Иркутском, Улан-Удэ, Красноярском и Братском.

Теги
РоссияИркутская областьЗабайкальский край
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