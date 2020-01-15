В СК рассказали, как дети становятся жертвами растлителей в соцсетях

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Доверительные отношения между родителями и детьми - это лучший способ оградить детей от возможности стать жертвой педофилов в глобальной сети. Такое мнение высказал в интервью ТАСС заместитель руководителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Сергей Ярош, дав несколько советов, как уберечь детей от действий интернет-растлителей.

По его словам, одной из причин преступлений против детей в интернете является отсутствие родительского контроля за общением в соцсетях и возможность преступника обезличить свой профиль.

"Первый совет родителям - общаться со своими детьми. Родители обязательно должны прилагать усилия, чтобы разговорить ребенка, проявлять непосредственный интерес к его делам, чтобы ребенок не стеснялся, делился своими проблемами, ничего не утаивая", - сказал Ярош. При этом ребенок должен быть уверен, что после его признания не будет наказаний и карательных мер, а родители помогут найти выход из ситуации даже если он оказался втянут в зависимость от злоумышленников в интернете.

"Ведь будучи загнанным в угол, ребенок действительно может принять крайнее решение, посчитав, что никакого иного выхода нет. Родители должны заложить почву для доверия ребенка, чтобы он мог обратиться к ним, признаться - вот, произошло такое, а что же мне теперь делать?", - отметил замглавы ГСУ.

Для этого родителям стоит интересоваться жизнью своего ребенка с самого рождения, а не только в подростковом возрасте. Также необходимо научить его компьютерной безопасности, прежде всего уделяя внимание соцсетям и перепискам.

"Чтобы оказывать воздействие на несовершеннолетнего, преступник всегда будет пытаться выведать больше информации о жертве. Поэтому никакой панацеи и никаких конкретных рекомендаций не существует: что выкладывать, что нет (снимки или информацию о себе). Профилактикой могут служить только доверительные отношения с родителями и родительский контроль", - сказал Ярош. При этом в каждой семье должна быть своя система сдерживания и противовесов и правила поведения. Но без доверия ребенок может оказаться в состоянии жертвы, и родители узнают о произошедшей беде, в том числе если оказавшийся в безвыходном ситуации подросток решит уйти из жизни, только от сотрудников правоохранительных органов.

Угрозы в соцсетях

Как рассказал Ярош, чаще всего в соцсетях преступники маскируются под сверстников, женщин либо представителей модельных и рекламных агентств, приглашающих детей на различные кастинги. Так они завоевывают доверие ребенка и выведывают у него сведения о знакомствах, интересах и увлечениях, выясняют, склонен ли ребенок к интимному общению. Для некоторых преступников этого может оказаться достаточно, но если он не насыщается, то просит прислать полуобнаженные или обнаженные фотографии.

"Мотивируют, например, так: "Ты же современный ребенок, ты же понимаешь, что в рекламе (в СМИ, на плакатах, баннерах) фигурируют только полуобнаженные модели, это нужно в работе, чтоб попасть в этот бизнес", - пояснил Ярош. Постепенно преступники вынуждают ребенка присылать все более откровенные снимки и видео.

После получения фото определенная категория педофилов не переходит следующих граней. Тем более, они могут получить деньги за распространение этих снимков на специальных файлообменниках. Но если этого недостаточно, то он снимает маску и под предлогом, что расскажет об этом родителям и знакомым ребенка, вынуждает присылать еще более откровенные фото или предлагает встретиться лично. "Жертву загоняют в угол, ребенок чувствует себя в ловушке со всех сторон, он не имеет никакого другого пути, кроме того, чтобы дальше идти на поводу у преступника. И тут может случиться все, что угодно, вплоть до смертельного исхода", - сказал замруководителя главка. В частности, в прошлом году на севере Москвы девочка покончила с собой после подобной интимной переписки с мужчиной, который заставлял присылать ее обнаженные фото и видео.

По его словам, преступники часто хорошо разбираются в детской и подростковой психологии. Жертвами в основном становятся две категории детей - от 9 до 11 лет, либо дети старшего возраста. Всего в прошлом году следователи возбудили 23 уголовных дела по факту преступлений против половой неприкосновенности детей в интернете по ст. 135 УК РФ ("Развратные действия") и 10 уголовных дел по ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера" - по этой статье квалифицируют преступление, если развращающая интернет-переписка направлена на ребенка младше 12 лет - прим. ТАСС). В 2018 году таких уголовных дел в столице было соответственно 20 и 10.