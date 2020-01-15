Камчатка готова выделить 50 квартир для начала реализации программы льготной ипотеки

ТАСС, 15 января. Власти Камчатского края готовы выделить 50 квартир для запуска реализации программы "Дальневосточная ипотека" в регионе. Об этом было заявлено в ходе встречи губернатора Владимира Илюхина с министром по развитию Дальнего Востока и Арктики Александром Козловым, сообщается на сайте правительства Камчатского края.

"Я давал поручение профильному ведомству актуализировать перечень жилых помещений, готовых к реализации по программе "Дальневосточная ипотека". На сегодняшний день это порядка 50 квартир. Конечно, это небольшие объемы, но я уже говорил и повторю еще раз: программа льготной ипотеки под 2% не только дает молодежи возможность приобретения доступного жилья, чтобы оставаться жить и работать в нашем крае, но и является очень серьезным стимулом для развития строительной отрасли Камчатки", - приводится в сообщении комментарий губернатора Камчатского края Владимира Илюхина.

Как следует из сообщения, министр Александр Козлов пообещал оказать помощь региону в решении задачи реализации проекта льготной ипотеки. "Мы понимаем, что в крае сложилась непростая ситуация со строительством нового жилья. Чем сможем будем помогать региону. При министерстве запускается проектный офис по льготной ипотеке, в рамках него будем обсуждать и решать проблемы", - приводятся в сообщении слова Козлова.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 9 декабря 2019 года сообщил, что подписал программу льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока. На территории каждого региона Дальнего Востока представлено как минимум три банка, готовых принять заявки на ипотеку. Ипотеку под 2% годовых смогут получить молодые семьи, в которых хотя бы один супруг зарегистрирован в этом регионе. При этом и муж, и жена должны быть не старше 35 лет. Также претендовать на нее смогут участники программы "Дальневосточный гектар". Возможный размер займа - до 6 млн рублей, срок выплат - до 20 лет. Выдавать ипотеку по льготной ставке планируется в течение пяти лет.

О введении льготной ипотеки для жителей Дальнего Востока заявил президент РФ Владимир Путин в сентябре 2019 года на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Мера нужна для того, чтобы привлечь молодежь на Дальний Восток, где наблюдается сложная ситуация с молодыми и квалифицированными кадрами.