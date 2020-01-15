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В Гидрометцентре назвали регионы, которые окажутся в аномальной зоне тепла

В ближайшие пять дней синоптики прогнозируют отклонение от климатической нормы на 12 градусов
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© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Отклонение от климатической нормы на 12 градусов ждет большую часть России в ближайшие пять дней, сообщил ТАСС и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

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"На всей территории страны очень теплая погода, и это бывает, конечно, нечасто, потому что для атмосферы характерна изменчивость не только временная, но и пространственная. А тут так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме. На ближайшие пять дней отклонение [от климатической нормы] на 12 градусов", - сказал он.

По словам Вильфанда, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье. "Огромная территория. И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае", - отметил он.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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