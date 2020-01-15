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СМИ: число посетивших Кубу российских туристов в 2019 году увеличилось на 30%

В наступившем году власти острова намерены привлечь более 200 тыс. путешественников из РФ

ГАВАНА, 15 января. /ТАСС/. Число российских туристов, посетивших Кубу в прошлом году, составило 178 тыс. человек, что на 30% превышает показатели 2018 года. Об этом во вторник сообщило Кубинское агентство новостей.

Отмечается, что власти острова намерены привлечь более 200 тыс. российских туристов в 2020 году.

Туризм является одним из основных источников пополнения государственной казны Кубы: в прошлом году эта отрасль принесла островному государству более $3 млрд от 4,7 млн иностранных путешественников.

Число российских туристов растет, в частности, благодаря запуску прямых авиарейсов из Москвы на курорты Варадеро и провинции Ольгин.

По данным Минтуризма, в настоящее время страна располагает более чем 70 тыс. гостиничными номерами, а к празднованию 500-летия Гаваны в столице открылись несколько новых отелей.

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