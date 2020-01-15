"Артек" принял детей из почти 90 стран в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Дети из 86 стран - больше, чем годом ранее - посетили Международный детский центр "Артек" в Крыму и приняли участие в тематических сменах, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

Крым и Севастополь после воссоединения с Россией в 2014 году находятся под санкциями западных стран, которые также применяются и к посещающим полуостров иностранцам. Несмотря на это, гости из-за рубежа приезжают на полуостров как туристы, участвуют в соревнованиях и спортивных акциях, ведут научную работу с крымскими и севастопольскими учеными, создают и развивают бизнес.

"Артек" открыт для детей России и всего мира. Для языковой адаптации иностранных детей в "Артеке" работают волонтеры-переводчики, студенты педагогических вузов и вожатые. За 2019 год "Артек" посетили дети из 86 стран", - рассказали в центре. Ранее сообщалось, что в 2018 году "Артек" посетили дети из 82 государств.

По данным пресс-службы, ребята из других стран смогли принять участие в тематических программах. Среди них вседетский мастер-класс "Мюзикл вместе", финал всероссийского фестиваля школьных хоров "Поют дети России", международная смена юных дипломатов "Дети - послы мира!", Международный фестиваль культуры и национальных видов спорта, инженерное соревнование по виртуальной и дополненной реальности "Новая реальность" и другие.

Также в учреждении отметили, что ежегодно посещают "Артек" дети из Сирии, с которой власти Крыма в последние годы устанавливают более тесное взаимодействие. Попадут ли дети из Сирии в центр в этом году, станет известно после конкурсного отбора.

"Артек" - в прошлом самый знаменитый пионерский лагерь СССР - основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году детский центр, который сейчас состоит из девяти лагерей, стал федеральной собственностью. 12 марта 2015 года правительство РФ утвердило программу развития центра до 2020 года: предусмотрен капитальный ремонт объектов, реконструкция и строительство лагерей и объектов инфраструктуры. Кроме того, федеральная целевая программа развития Крыма предусматривает финансирование комплекса.