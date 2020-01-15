Жители Чукотки смогут летать из Кепервеема в Магадан вдвое дешевле

ТАСС, 15 января. Продажа льготных билетов по маршруту Магадан - Кепервеем - Магадан началась на Чукотке в среду. Об этом сообщается на сайте правительства Чукотского автономного округа.

Субсидировать рейсы будут региональные власти, и в 2020 году на эти цели из окружного бюджета направят 36,5 млн рублей. Цена билета в одном направлении составляет 15 тыс. рублей. Приобрести их можно в авиакассах "АТА Чукотки" на рейсы с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Маршрут обслуживает авиакомпания "ИрАэро", которая и распределяет квоты мест, исходя из пассажирского спроса.

"Как сообщили в окружном департаменте промышленной политики, обоснованный тариф билета по направлениям Магадан - Кепервеем и Кепервеем - Магадан составляет 29,5 тыс. рублей. Всего в этом году планируется реализовать 2,5 тыс. льготных билетов", - говорится в сообщении.

Окружные власти отмечают, что воспользоваться специальным тарифом могут граждане РФ с регистрацией по месту жительства на территории Чукотского автономного округа или регистрацией по месту пребывания сроком не менее шести месяцев, а также дети от 2 до 14 лет.

Сейчас рейсы по маршруту Магадан - Кепервеем - Магадан выполняются трижды в неделю, в летнем расписании их будет пять. Минимальное время в пути в одном направлении составляет три часа.

Кепервеем - село в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Расстояние до районного центра составляет 36 км, с которым село связано круглогодичной грунтовой автодорогой, до города Анадыря - 625 км.