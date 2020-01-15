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Число заболевших корью в Якутии увеличилось до 73 человек

В стационаре лечатся один взрослый и один ребенок

ЯКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Число заболевших корью в Якутии увеличилось до 73 человек, в их числе 21 ребенок. Всего выздоровел 71 человек, в стационаре лечатся один взрослый и один ребенок, сообщили журналистам в министерстве здравоохранения региона в среду.

Новые случаи зарегистрированы спустя несколько дней, когда количество больных не увеличивалось. Так, в управлении Роспотребнадзора по Якутии сообщали, что на утро 13 января общее число заболевших составило 71 человек, в том числе в городе Якутске - 70 случаев, один случай - в Абыйском районе.

"По состоянию на 15 января 2020 года на территории республики зарегистрировано 73 случая заболевания корью, в том числе 21 ребенок. Всего выздоровел 71 человек, из них 20 детей, стационарное лечение получают один взрослый и один ребенок. Летальных исходов от заболевания не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

12 января в республику поступило 10 тыс. доз коревой вакцины дополнительно. "В рамках развернутой кампании по подчищающей иммунизации в городе Якутске на 14 января 2020 года против кори привито более 16,3 тыс. человек, в том числе свыше 6,3 тыс. детей. Прививочные кабинеты по проведению подчищающей иммунизации работают ежедневно с 9 до 15 часов без выходных", - добавили в министерстве.

Первые случаи кори были отмечены в период с 5 по 12 декабря 2019 года, когда заболели 16 человек. На 29 декабря число заболевших по всей республике достигло 51, 50 из них - в Якутске. При этом 36 человек на тот момент уже выздоровели. Поликлиники Якутска сформировали 52 прививочные бригады для проведения экстренной иммунизации лиц, контактировавших с больными. Распространению инфекции способствовал факт, что среди заболевших были лица, добровольно ранее отказавшиеся от экстренной иммунизации против кори.

Корь - одно из самых заразных вирусных заболеваний, считается детской болезнью, однако ей подвержены и взрослые. Инфекция передается воздушно-капельным путем. Корь опасна такими осложнениями, как отит, менингит и энцефалит, в некоторых случаях может привести к смертельному исходу.

 

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