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Путин поздравил Максима Дунаевского с юбилеем

Президент России отметил талант и неиссякаемую энергию композитора

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил композитора, народного артиста России Максима Дунаевского с 75-летием, отметив, что произведения юбиляра занимают особое место в репертуаре известных исполнителей. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

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"Вы достойно продолжили семейные традиции служения искусству и отечественной культуре, вложили свой талант, душу и неиссякаемую энергию в создание замечательных музыкальных произведений, которые занимают особое место в репертуаре известных исполнителей, украшают многие фильмы и спектакли", - говорится в поздравлении.

Президент пожелал юбиляру здоровья и вдохновения.

Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Композиторское мастерство осваивал в Московской консерватории под руководством Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, Альфреда Шнитке и Андрея Эшпая.

Известность Дунаевскому принес музыкальный телефильм "Д'Артаньян и три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича (1979). Музыкальные композиции из фильма - "Пора, пора, порадуемся", "На войне, как на войне" и другие - стали хитами. Впоследствии композитор написал музыку к продолжениям этой ленты - "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" (1993) и "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" (2009).

С 2015 года маэстро является художественным руководителем Московской областной филармонии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДунаевский, Максим Исаакович
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