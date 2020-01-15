Власти КНР считают маловероятным распространение пневмонии нового типа

ПЕКИН, 15 января. /ТАСС/. Опасность распространения пневмонии нового типа в Китае крайне мала, поскольку возможность заражения одного человека другим практически равна нулю. Об этом сообщил в среду комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Уханя.

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Проведенное исследование подтверждает отсутствие явных доказательств тому, что данное заболевание может передаваться от человека к человеку, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства. - Несмотря на то, что нельзя полностью исключить ограниченный риск инфицирования между людьми, опасность возникновения постоянно распространяющейся эпидемии следует считать крайне незначительной".

В нем отмечается, что на текущем этапе китайские специалисты изучают поведение вируса, параллельно проводя анализ полученных данных и изучение теоретических материалов.

Межрегиональное сотрудничество

13 и 14 января Ухань, где зафиксирована вспышка пневмонии нового типа, посетили эксперты из специальных административных районов Гонконга, Макао, а также острова Тайвань. Они осмотрели помещения и оборудование, а также проверили надежность местной системы по предотвращению распространения эпидемии и оказанию медицинской помощи инфицированным.

Согласно официальным данным, под надзором медиков в связи с выявленной вспышкой коронавируса нового типа в Ухани находятся примерно 680 жителей. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила уверенность в готовности Китая регулярно делиться информацией о вспышке пневмонии нового типа, зарегистрированной в данном городе, а также в том, что власти КНР качественно проводят расследование, касающееся возбудителя болезни.

31 декабря 2019 года власти Китая информировали ВОЗ о вспышке заболевания. Коронавирус неизвестного типа был выявлен местными специалистами 7 января. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).