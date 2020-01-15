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Топилин: в России нужно развивать систему сопровождаемого проживания людей с инвалидностью

Министр труда и социальной защиты отметил, что развитие этой системы требует финансирования и подготовки кадров

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Развитие системы сопровождаемого проживания инвалидов на дому требует финансирования и подготовки кадров. В настоящее время только отдельные организации будут включаться в эту работу, прокомментировал поручение президента РФ Владимира Путина министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

Ранее президент России утвердил перечень поручений по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области, состоявшейся 31 октября 2019 года. В ряде поручений - предоставление субъектам РФ финансирования на мероприятия по созданию сопровождаемого проживания инвалидов в рамках госпрограммы "Доступная среда" до 2025 года.

"Мы намерены продолжать развивать сопровождаемое проживание. Для этого необходимо создать условия, и это не только финансовый вопрос. Необходимо обучить кадры, а также подготовить самих инвалидов к такой форме жизнеустройства", - приводит пресс-служба слова министра.

Топилин отметил, что поручение президента является ответом на "большой запрос родителей детей-инвалидов и инвалидов на развитие технологий сопровождения".

"Пока речь идет о начале включения в работу по внедрению технологии сопровождаемого проживания отдельных организаций. Это невероятно чувствительная тема, ошибок тут допустить нельзя. Но то, что регионы начинают работать по этому направлению - уже очень хороший сигнал. Это значит, что такой подход востребован", - отметил министр.

Он добавил, что в рамках госпрограммы "Доступная среда" с 2019 года предусмотрена финансовая поддержка в виде субсидии тех регионов, которые помимо развития системы реабилитации инвалидов предпринимают усилия по внедрению сопровождаемого проживания. Отбор регионов, которые получают средства федерального бюджета, проводится на конкурсной основе. В 2020 году софинансирование получат 39 регионов, уточнили в пресс-службе Минтруда.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичТопилин, Максим АнатольевичРоссия
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