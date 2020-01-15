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Медведев поздравил Максима Дунаевского с 75-летием

Премьер-министр России отметил, что отечественный кинематограф невозможно представить без произведений композитора

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил композитора Максима Дунаевского с 75-летием, отметив многогранность таланта народного артиста России. Текст поздравления опубликован в среду на сайте кабмина РФ.

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"Ваше творчество - пример многогранности таланта, поразительной работоспособности. Отечественный театр и кинематограф невозможно представить без произведений Максима Дунаевского", - говорится в поздравлении.

Премьер назвал произведения Дунаевского неподвластными времени. "Уже долгие годы они звучат в популярных фильмах, спектаклях, мюзиклах, на радио, концертах. И каждый раз дарят слушателям особые эмоции. А главное - навсегда остаются в их сердцах", - отметил глава кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил юбиляра с 75-летием, отметив талант и неиссякаемую энергию композитора.

Максим Дунаевский родился 15 января 1945 года в Москве в семье композитора Исаака Дунаевского и балерины Зои Пашковой. Композиторское мастерство осваивал в Московской консерватории под руководством Дмитрия Кабалевского, Тихона Хренникова, Альфреда Шнитке и Андрея Эшпая.

Известность Дунаевскому принес музыкальный телефильм "Д'Артаньян и три мушкетера" режиссера Георгия Юнгвальд-Хилькевича (1979). Музыкальные композиции из фильма - "Пора, пора, порадуемся", "На войне, как на войне" и другие - стали хитами. Впоследствии композитор написал музыку к продолжениям этой ленты - "Мушкетеры двадцать лет спустя" (1992), "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры тридцать лет спустя" (1993) и "Возвращение мушкетеров, или Сокровища кардинала Мазарини" (2009). С 2015 года маэстро является художественным руководителем Московской областной филармонии.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияДунаевский, Максим Исаакович
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