Потепление до плюс 4-5 градусов придет в регионы Центральной России в ближайшие двое суток

ТАСС, 15 января. Синоптики прогнозируют потепление до плюс 4-5 градусов 15-17 января в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО). При этом во Владимирской, Орловской, Рязанской и некоторых других областях возможны дожди, мокрый снег, сообщили ТАСС в среду в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным синоптиков гидрометцентров по Тверской, Костромской, Ярославской областям, в период с 15 по 17 января днем ожидается повышение температуры воздуха до плюс 5 градусов, пройдут небольшие дожди и мокрый снег, ночью будет около 2 градусов тепла. В Ивановской и Воронежской областях воздух днем будет прогреваться до плюс 4 градусов. "Для середины января это непривычно, таких температур в январе у нас не было много лет, но, учитывая, что в этом году еще не было настоящего холода, можно говорить только о небольшом потеплении. Всю декаду дневная температура - от нуля до плюс 2 градусов тепла, ночная - от нуля до минус 3 градусов, а теперь по югу региона ожидаем днем даже до плюс 4 градусов", - рассказала ТАСС дежурный синоптик Воронежского областного гидрометцентра Галина Губинская, добавив, что осадки в ближайшие двое суток будут несущественные.

На фоне потепления в Рязанской и Владимирской областях прогнозируется усиление ветра до 17 м/с, пройдут дожди, местами мокрый снег, в четверг и пятницу столбики термометра покажут до плюс 3-4 градусов днем и около нуля ночью. В Калужской и Орловской областях в ближайшие двое суток среднесуточная температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до плюс 4 градусов. "Есть сильное отклонение от климатической нормы - градусов на 6-9, в разных районах по-разному. Завтра в регионе возможен дождь, температура воздуха днем - плюс 1-3 градуса, ночью - около нуля, в пятницу также возможны осадки, плюс 2-4 градуса днем", - сказали ТАСС в ЦГМС по Орловской области.

До плюс 2-3 градусов в четверг и пятницу столбики термометров поднимутся в Брянской, Белгородской, Липецкой, Смоленской областях, значительных осадков, по данным региональных ЦГМС, не прогнозируется. В Курской, Тамбовской, Тульской областях ожидается около плюс 1-2 градусов, ночью температура опустится до нуля градусов, 16 и 17 января возможен небольшой мокрый снег.

По данным сайта Гидрометцентра России, потепление обусловлено влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона, образовавшегося над севером Скандинавии. Сырая и ветреная погода на большей части ЦФО продержится минимум до субботы, в отдельных регионах ожидается туман и гололед.